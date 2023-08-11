Fener avantajı kaptı

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçınada Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor : . 15. dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Edin Dzeko'nun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Jug, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 35'te Fenerbahçe'nin sağ kenardan paslaşarak kullandığı köşe atışının ardından Dusan Tadic'in ortasında ceza sahası içinde Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda kaleci Jug gole izin vermedi. 41'de sol kanattan Tadic'in ortasında İrfan Can Kahveci'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kaleci topu güçlükle çeldi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

58'DE Szymanski'nin kullandığı korner atışında Becao harika bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. 62'de Szymanski çalımlarla topu son çizgiye taşıyıp yerden içeri çevirdi, İrfan Can Kahveci farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0. 72'de Ilicic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Strajnar farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1. 79'da İrfan Can'ın şutunda kaleci Jug iki hamlede topun sahibi oldu. 90+2'de Kent yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 90+3'te Tadic skoru belirledi: 3-1.

BECAO, İLK KEZ FORMA GİYDİ

FENERBAHÇE'NİN yeni transferi Rodrigo Becao, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. İtalya'nın Udinese takımında transfer edilen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, UEFA listesinde yer almadığı için 2. eleme turundaki Zimbru müsabakalarında görev yapamamıştı. Becao'nun yanı sıra sözleşmesi uzatılan Sloven futbolcu Miha Zajc da bu sezon ilk kez forma giydi.

KARTAL'DAN REVİZYON

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Slovenya'nın Maribor takımını ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz, UEFA listesinden çıkartıldığı için kadroya dahil edilmedi. Kartal, Crespo ile Batshuayi'yi ise yedeğe çekti. Deneyimli teknik adam, bu oyuncuların yerine Becao, Zajc ve Dzeko'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Kritik maçı Gürcan BİLGİÇ yorumlad

GECENİN KAZANANI İSMAİL KARTAL

Maçın başlarında rakip orta sahayı çok rahat geçerken, bu sene ilk kez yaşanan bir zayıflık gibi göründü. Yeni takımın, kendi temposunu yeni görevler ile bulması, 20 dakika sürdü. Sonrasında Maribor'u seyirci durumuna düşürüp, "neler yapabiliriz?" demeye başladılar. Zajc'ın tempo eksiğine, Tadic ve King de eklendi bu bölümde. İrfan Can'ın defans arkasına gönderdiği sihirli paslar ile Dzeko pozisyonlar buldu. Ama yalnızlık devam etti. Maribor'un katı defansı daha hızlı ve yetenekli olmayı şart koştu. Hamle ikinci yarıda Szymanski ile geldi. İsmail Yüksek'in her yamayı dikmesi ile birlikte nefes aldırmadılar. Tadic sol çizgiye gelince, hücumdaki topallık bitti. Kornerden gelen topla Becao, sonrasında Szymanski'nin sızmasıyla İrfan Can fileleri buldular. 65 dakikalık inatla istediklerine kavuştular.

Kartal'ın tespitleri doğruydu

Maribor'un golü orta sahadaki top kaybı sonrasında geldi. Rakibi heyecanlandıran, rövanş için umutlu kılan bir hamle. Orta sahayı geçemeyen düzende, konu Fenerbahçe olunca, bu tip mucizeler zaten kaçınılmaz. Genel bakış açısında, İsmail Hoca'nın tespitleri, değişiklikleri ve oyuna yaptığı hamlelerin hepsi olumluydu. Geniş kadronun avantajı, yarattığı rekabet, Mert Hakan'ın eksikliğinde, Szymanski gibi bir gizli forvet hamlesi cebindeydi. Dzeko'nun etkisiz gecesinde, Batshuayi "Buradayım" dedi. Ardından Kent de formanın peşinde olduğunu gösterdi. Penaltıyı alması değil, top ayağına geldiğinde ne yapacağını bilmesiyle dikkat çekiciydi. Lig öncesinde cebinde turun anahtarı, yaşayabileceği sorunlara karşı da çözüm formülüyle gecenin kazananı oldu Fenerbahçe ve İsmail Kartal...