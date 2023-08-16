Fener durmuyor

TRANSFER çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, frene basmayı düşünmüyor. Son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katan sarılacivertliler, orta sahaya bir takviye için daha kolları sıvadı. Tottenham ile Tanguy Ndombele için pazarlıklarını sürdüren yönetim, Juventus'un yıldızı Nicolo Rovella'yı da gündemine aldı. Ndombele için İngiliz kulübüne 8+2 milyon Euro'luk teklif yapan ve beklemeye geçen kurmaylar, 21 yaşındaki Rovella için de piyasa araştırması yapıyor.

Genoa altyapısında yetişen Nicolo Rovella, 2020-2021 sezonunda Juventus'a 26 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Genç futbolcu, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısını Genoa'da tamamladı. İtalyan orta saha, 2022-2023 sezonunda ise kiralık olarak Monza'da oynadı. Juventus ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Nicolo Rovella'nın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

LİVAKOVİC OLMAZSA NAVAS

F.Bahçe, hem Dinamo Zagreb hem de Livakovic ile 1 ay önce anlaşmasına rağmen Hırvatlar, ekstra bonuslar istiyor. F.Bahçe ise Zagreb'e 2 gün süre verdi. 9 milyon Euro bonservis bedeliyle en iyi teklifi yapan kulüp olan sarı-lacivertliler, 2 gün içerisinde başarılı kaleciyi bırakmamaları durumunda transferden vazgeçecek. F.Bahçe bu transfer gerçekleşmezse Keylor Navas'ı kadrosuna katacak. PSG forması giyen 36 yaşındaki kaleci için bonservis bedeli de ödenmeyecek. Navas ile 1+1 yıllık kontrat düşünülüyor.