20 milyonluk yıldız

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Boubakary Soumare'nin girdiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin, transferine 20 milyon Euro ödenen ön libero için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 2. hafta sonunda Süper Lig'de liderliğe oturan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ön libero mevkisine transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin adı bir süredir Thomas Partey ile anılıyordu. Alınan bilgiye göre sarı-lacivertliler Boubakary Soumare için harekete geçti. Leicester City'nin 20 milyon Euro'ya transfer ettiği Boubakary Soumare için Fenerbahçe'den aynı rakamı istediği öne sürüldü. Bunun üzerine sarı-lacivertlilerin kiralama formülünü devreye soktuğu iddialar arasında yer aldı.

LEICESTER ZARAR İSTEMİYOR

Fenerbahçe'nin kiralık teklifini Leicester City'ye sunduğu aktarılırken, Boubakary Soumare'nin İngiliz ekibinden ayrılmak istediği kaydedildi. Geride bıraktığımız sezonda Leicester City ile tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Soumare'nin adı bu transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.

İSTİKRAR ABİDESİ

FRANSIZ ekibi Lille'de 4 sezon boyunca top koşturan Boubakary Soumare, transfer olduğu Leicester City'de de kısa sürede göze girmeyi başardı. İlk senesinde 19 maçta oynayan 24 yaşındaki orta saha, geçen sezon ise tüm kulvarlarda toplam 29 maça çıktı. 1.88'lik yıldız, orta sahada 6 numara ve 8 numara pozisyonlarında oynayabiliyor

HENRİQUE GİTTİ, ALTAY SIRADA

FENERBAHÇE'DE Gustavo Henrique ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki Brezilyalı stoperin İspanya 2. Lig ekibi Real Valladolid'e transfer olduğunu açıkladı. Kanarya'da Dominik Livakovic transferinin resmiyet kazanmasının ardından Altay Bayındır ile de yolların ayrılması bekleniyor. Yedek kaleci konumuna düşecek olan Altay'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa'dan teklif alan milli kalecinin menajeriyle birlikte görüşmelere başladığı öğrenildi.