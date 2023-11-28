Ortak karar penaltı

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya hakem kararları damgasını vurdu. 54. dakikada Samet'in koluna çarpan pozisyonda penaltı kararı çıkmazken hakem yorumcularının geneli pozisyonun yanlış değerlendirildiğini ve "Net penaltı" yorumunda bulundular. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Hüseyin Göçek'in VAR incelemesi sonrası Arda Kardeşler'i penaltı için uyarmamasına tepki gösterirken, "Fenerbahçe'de bir santrfor vardı Göçek diye, köşeye bir taktı bitirdi hocam. Kimse kusura bakmasın iğrenç bir olay. Yazık Fenerbahçe zarar görecek bu işten. Ali Koç'u mahkemeye veren MHK Başkanı o gün istifa etmezse, bugünü yaşarsın" dedi.

FARKLI GÖRÜŞ YOK

Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar da, "Kadıköy'de kara bir gece değil, skandal bir gece yaşandı. Hakem Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek maçı Karagümrük'ten alıp Fenerbahçe'ye verdiler. Samet'in pozisyonu tartışmasız bir penaltı. Kadıköy'de hakem faciası yaşandı" ifadelerini kullandı. beIN Sports'taki 'Trio' programındaki eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duruna da pozisyonu penaltı olarak yorumlarken, Deniz Ateş Bitnel, Bünyamin Gezer ve Fırat Aydınus gibi eski hakemler de pozisyon penaltı dedi.

VAR DİYALOGLARI YALANLANDI

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük maçının hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın hayal ürünü ve gerçek dışı olduğunu bildirdi. TFF'nin internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu imzasıyla yapılan açıklamada "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını, MHK Başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim. Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen diyalog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim." ifadeleri kullanıldı.