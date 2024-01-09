Bonucci yakın

Ara transfer döneminde en az bir stoper transferi yapacak olan Fenerbahçe'de ibre Leonardo Bonucci'ye döndü. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun 36 yaşındaki İtalyan stoperin temsilcisiyle bir araya geldiği öğrenilirken, ünlü gazeteci Fabrizio Romano da bu gelişmeyi doğruladı. Öte yandan Sports Digitale'nin haberine göre ise Mario Branco ve Bonucci'nin temsilcisi kısa zaman içerisinde ikinci bir görüşme daha gerçekleştirecek.

VEDA ETMEYE HAZIRLANIYOR

Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe cephesi oyuncunun şartlarını sordu. Taraflar anlaşma sağlarsa, Fenerbahçe Bonucci transferini resmen duyuracak. Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci, ocak ayında takıma veda etmeye hazırlanıyor. 36 yaşındaki yıldız stoper, bu sezon Alman takımında 10 maçta 723 dakika forma giydi. Kariyeri başarılarla dolu olan Bonucci, son olarak 2021 yılında İtalya ile Avrupa Şampiyonası kazanmıştı. 9 kez İtalya şampiyonluğu ünvanı da kazanan deneyimli futbolcu, futbolculuk kariyerinde 21 kupa kaldırma başarısı gösterdi.