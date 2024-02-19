Kupa F.Bahçe’nin

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes'i 80-67 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Fenerbahçe Beko forması giyen Nick Calathes seçildi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, Türkiye Kupası'nı 8'inci kez müzesine götürmeyi başardı. Şampiyon Fenerbahçe Beko oyuncularına kupayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Kupayı alan kaptan Melih Mahmutoğlu, şampiyonluğu takım arkadaşlarıyla kutladı. Salonu dolduran taraftarlar uzun süre tezahüratlarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, F.Bahçe Beko'yu yayımladığı mesajla tebrik etti.