Fenerbahçe’den şok karar

Trabzonspor karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından yaşanan ve dünyanın gündemine gelen olayların ardından Fenerbahçe'de dün bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Yaşananların değerlendirildiği toplantıda olağanüstü genel kurul kararı alındığı kaydedildi. Olağanüstü Genel Kurul'un 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu'nda yapılacağı açıklandı. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 9 Nisan Salı günü aynı yer ve saatte bu kez çoğunluk aranmaksızın toplantının gerçekleştirileceği ifade edildi.

LİGDEN ÇEKİLME MASADA

Sarı-lacivertli ekipte yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında, Trabzonspor derbisinin ardından sahada meydana gelen olaylar ve Türk futbolunda yaşananlara istinaden, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonlar değerlendirileceği öğrenildi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN İSTİFA ETTİM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda sert açıklamalarda bulundu. Olayların mağdurunun Fenerbahçe olduğunu söyleyen Koç, "Ya bir futbolcu linç edilseydi ne olacaktı? Bu son olsun mu diyecektik? Dünkü olaylar tamamen organizeydi. Hakemin hiçbir şey yapmaması, yaptırım uygulamaması tribünleri cesaretlendirdi. Bu maçın devam etmesi olacak iş değil. UEFA'da yapsa lisansı iptal ettirilir. Biz 2 Nisan günü genel kurula gidiyoruz. Gerekeni yapmamız lazım. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Ben Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa ettim. Fenerbahçe olarak kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi kendimiz çizmek zorundayız. O yüzden bu kararları aldık. Biz artık gerekiyorsa bir alt lige ineceğiz. Bu kararı alınca bir alt lige düşme söz konusu. Biz bu kararı alırsak ben bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübü Süper Lig'e çıkarır öyle bırakırız" dedi.