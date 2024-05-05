Fenerbahçe’de Çağlar gelişmesi

TRENDYOL Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün geleceği henüz netlik kazanmazken, yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu belli oldu. İspanya'nın çok okunan gazetelerinden Mundo Deportivo'nun haberine göre Fenerbahçe ile Atletico Madrid arasında yapılan anlaşmada Çağlar Söyüncü'nün satın alma opsiyon bedeli 12 milyon Euro olarak belirlendi. Sarı-lacivertlilerin henüz kararını vermediği ve sezon sonu olacak başkanlık seçimi sonrası net kararın verileceği belirtildi. Bu sezon Sarı- Lacivertli forma ile 12 maçta görev alan 27 yaşındaki stoper, 1 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi. Başarılı futbolcu 1 mücadelede sarı kart gördü. Öte yandan Atletico Madrid'in Çağlar ile ilgili kararını Avrupa Şampiyonası sonrası vereceği öne sürüldü.