Kanarya’da hedef Kenan

F enerbahçe'de Başkan Ali Koç görevine devam etsin diye imzalar toplanıyor. Ali Koç'un görevde kalması için taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler yürüyüş yapmayı planlarken, Koç ise gelecek sezonun transferlerine şimdiden başladı.

Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren sol bek Levent Mercan transferini bitirdiği iddia edilen sarı-lacivertlilerin ikinci bombası ise Kenan Karaman olacak. Alınan bilgilere göre bu transferi erken bitirmek isteyen yönetim, Schalke 04'te forma giyen Karaman ile prensip anlaşmasına varıldı. Karaman'ın transfer edilmesindeki birinci amaç gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması ve dolayısıyla yerli rotasyonunun çok önem kazanması.

İYİ BİR ALTERNATİF OLABİLİR

Şu anda Sırp futbolcu Tadic'in rotasyonunda Ryan Kent ve Joshua King var. Ancak ikisi de gelecek sezon büyük ihtimalle kadroda yer almayacak. Kenan ise Bundesliga II'de Schalke formasıyla iyi bir sezon çıkarıyor. Daha önce 1 sezon Beşiktaş'ta oynayan Kenan Karaman'ın bu sezon Schalke performansı göz kamaştırdı. Ligde 27 maça çıkan Kenan, 12 gol kaydederken 7 de asist katkısı yaptı. Kanarya'nın Kenan transferini bitirdikten sonra Almayanla başka gurbetçilerle de temas kurmayı planladığı öğrenildi.

ARDA'DAN DEV PİYANGO

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Real Madrid'in finale yükselmesinin ardından Fenerbahçe'ye müjde geldi. Sezon başında Arda Güler'i 20 milyon Euro ve 10 milyon Euro bonus karşılığında Real Madrid'e satan sarı-lacivertliler, İspanyol devinin finale çıkmasıyla kasasını dolduracak. Fenerbahçe, Arda'nın satışına eklettiği madde sayesinde 2.2 milyon Euro civarında bir ücret elde edecek.