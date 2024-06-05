Fener’de Muani sesleri

PORTEKİZLİ teknik direktör Jose Mourinho'ya imza attıran Fenerbahçe, transferde de büyük oynuyor. Sarı-lacivertliler, golcü transferinde Stuttgart'ın Gineli yıldızı Serhou Guirassy ile ilgilenirken listesine önemli bir ismi daha ekledi. Başkan Ali Koç'un Guirassy'den çok daha büyük bir hedef için menajer Moussa Sissoko ile temas kurduğu belirtildi. İddiaya göre Branco geçen hafta içinde Sissoko ile Londra'da bir araya geldi. Branco'nun Paris Saint Germain ekibinin yıldızı Randal Kolo Muani ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

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Fransız menajer Muani için gereken bütçenin çok yüksek olduğunu belirtirken Branco'nun ise Fransız ekibiyle anlaşma konusunu kendilerine bırakmasını istediği ifade edildi. Portekizli teknik adam Mourinho'nun da piyasa değeri 45 milyon Euro'yu bulan Muani'yi arayarak, "Seni takıma istiyorum" dediği öğrenildi.

İSMAİL KARTAL EROK YOLCUSU

FENERBAHÇE'Yİ rekor puanla (99) lig ikincisi yapan ve şampiyonluğun kaçmasıyla kulüple yollarını ayıran İsmail Kartal'ın yeni adresi de belli oldu. Kartal, büyük bir sürpriz olmazsa 1. Lig'in yeni takımı Esenler Erokspor'un yeni teknik direktörü olacak. 2. Lig Beyaz Grubu şampiyon olarak tamamlayan ve 1. Lig'e yükselen Esenler Erokspor henüz lig bitmeden önce İsmail Kartal'a transfer teklifi yapmıştı. O dönemde Kartal bu teklifi "Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışının içindeyim" diyerek reddetmişti. Gelen bilgilere göre Süper Lig'de çalışmak istemeyen İsmail Kartal, Birinci Lig'in yeni ve iddialı ekibinin başına geçmeye hazırlanıyor.