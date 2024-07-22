Fener’den sürpriz hamle

TRANSFERDE gaza basan ve eksik bölgelerini tek tek tamamlayan Fenerbahçe'de sıra orta sahaya geldi. Mutlak şampiyonluk isteyen ve birbirinden önemli yıldızlarla görüşen sarı-lacivertliler, son olarak Fiorentina'nın yıldızı Sofyan Amrabat'la görüşme gerçekleştirdi. Kiralık sözleşmesi sona erince Manchester United'dan Fiorentina'ya dönen tecrübeli futbolcuyla önceki gün masaya oturuldu. Hem Amrabat hem de Fiorentina'yla yapılan pazarlıklarda büyük mesafe kat edildi. Galatasaray'ın da istediği Faslı yıldıza ezeli rakibinden daha iyi şartlar sunan yönetim oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.

12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

SÖZLEŞMESİ 2025 Haziran'da bitecek olan yıldız oyuncu Amrabat için de İtalyan temsilcisi Fiorentina'ya 12 milyon Euro teklif edildi. Mor-menekşeler ise 15 milyon Euro'da diretiyor.

DEFANS HATTINA KARADAĞLI STOPER

FENERBAHÇE'DE yeni bir stoper adayı gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Debrecen forması giyen Meldin Dreskovic ile ilgilendiği öğrenildi. Bu transfere Portekizli teknik adam Mourinho'nun da sıcak baktığının altı çiziliyor. Macaristan'da sezonun en iyi stoperi seçilen 26 yaşındaki Dreskovic'in düşük bir maliyetle takıma kazandırılabileceği ifade edildi. Karadağ Milli Takımı da banko stoperi olan Dreskovic hakkında Debrecen Kulübü de görüşmelere açık durumda.