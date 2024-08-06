Fener’de Amrabat pazarlığı

TRANSFER döneminin şampiyonu Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgeler için arayışlarını sürdürüyor. Savunmaya ve hücum hattına önemli takviyeler yapan sarı-lacivertli yönetim orta sahaya yoğunlaştı.

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Mourinho'nun uzun boylu ve güçlü bir isim araması nedeniyle bu tipte bir futbolcu bakan Kanarya, uzun zamandır gündeminde olan Sofyan Amrabat için temaslarını sıklaştırdı. Daha önce yapılan görüşmelerde İtalyan kulübü Fiorentina'nın Faslı yıldızı kadroda düşünmediği ve Jose Mourinho'nun da Amrabat'ı arayarak Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği öne sürülmüştü. Alınan bilgilere göre 27 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe ile Fiorentina arasındaki pazarlıklarda önemli bir mesafe kat edildi. İtalyanların pazarlıklarda en son 18 milyon Euro'ya kadar indiği gelen bilgiler arasında. Kanarya ise halihazırda başka transfer teklifinin olmadığı yıldız futbolcuyu 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle bitirmek istiyor.