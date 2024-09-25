Mourinho kılıcı çekti

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi sonrası kılıçları kuşandı, futbolcularına sert eleştirilerde bulundu. Portekizli teknik adam G.Saray'a 3-1 kaybettikleri maç sonrası Sa mandıra'da bir değerlendirme toplantısı yaparken derbinin görüntüleri eşliğinde futbolcularına hatalarını tek tek anlattı. Ünlü teknik adamın futbolcularına kadro dışı tehdidinde de bulunduğu ifade edildi. Mourinho'nun futbolcularına, "Sizi tanıyamadım. Bu ne hal! Yürüyecek haliniz yok; siz bu değilsiniz. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. İyi performans göstermeyen, isteksiz olan kadro dışı kalır. Kimsenin kaprisiyle uğraşacak vaktim yok" ifadelerini kullandığı ifade edildi.

KADRODA DEĞİŞİM ZAMANI

Jose Mourinho'nun, yarın Avrupa Ligi'ndeki ilk maç olan Union SG karşılaşmasında da kadroda rotasyon yapması bekleniyor. Orta sahada İsmail'in yerine yeni transfer olan Amrabat'ın ilk kez on birde başlaması bekleniyor. Santrfor pozisyonunda da Boşnak golcü Edin Dzeko'nun yerine de Youssef En-Nesyri'nin oynaması bekleniyor. Mourinho'nun takım içinde birkaç değişiklik daha planladığı gelen haberler arasında.

SARI-LACİVERTLİLER 1.2 MİLYAR TL ERİDİ

YILLARDIR şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe hem sahada hem de borsada kaybetti. Süper Lig'deki Galatasaray mağlubiyetiyle taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Kanarya, pazartesi günü borsada da yatırımcısını üzdü. Geçtiğimiz cuma günü 132.7 TL'den kapanan FENER koduyla işlem gören borsa hisseleri pazartesi günü 120.4 TL'ye geriledi. Hisse başına yüzde 9.27 değer kaybı yaşayan Fenerbahçe'nin piyasa değeri de 13.13 milyar TL'den 11.9 milyar TL'ye geriledi. Değer kaybı yaklaşık 1.2 milyar lira oldu.

SAİNT-MAXİMİN'DEN İYİ HABER

GALATASARAY derbisi sonrası stadı sekerek terk eden Fenerbahçeli Allan Saint- Maximin'in yapılan kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Günü tedaviyle geçiren 27 yaşındaki Fransız futbolcunun 2-3 gün içinde takıma katılması bekleniyor.