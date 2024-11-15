Fener’den Gyökeres bombası

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler transferde de yine karşı karşıya geldi. Galatasaray'da harikalar yaratan Victor Osimhen 1 numaralı gündem maddesi olurken, sarı-lacivertliler de Nijeryalı yıldız için devreye girmiş durumda. Her ne kadar F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı bu transferde devrede olmadıklarını ifade etse de, kulislerde sarı-lacivertli kurmayların ilk teması kurduğu iddia ediliyor. Osimhen'in 25 milyon Euro'su peşin olmak üzere 75 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi var.

Fenerbahçe camiasında çoğunluk, "Galatasaray 75 milyon Euro verip, Osimhen'i alamaz" dese de, sosyal medyada dolaşan dedikodular yüzünden bir grup da "Ali Koç rekabeti devam ettirmek istiyorsa Osimhen transferine en güçlü şekilde cevap vermeli" diyor. Konuştukları isim ise 100 milyon Euro serbest kalma maddesi olan Sporting Lizbon'un süper yıldızı Viktor Gyökeres. Camiada bazı isimler, "Galatasaray, Osimhen için 75 milyon Euro buluyorsa, Fenerbahçe de Gyökeres için 100 milyon Euro'yu bulur" iddiasında. Galatasaray camiasında yönetimde bile olmayan 10 işadamının 5'er milyon Euro vereceği konuşulurken, Fenerbahçe'de de yönetimde olan isimlerin 10'ar milyon Euro verip vermeyeceği tartışılıyor.

PAMUK ELLER CEBE

Servetleri yüzlerce milyon Euro'yu bulan isimlerin ellerini ceplerine atmaktan çekinmeyecekleri tartışılıyor. Bu isimlerin başında Başkan Ali Koç gelirken, bunun yanı sıra kişisel servetleri milyar dolar seviyesinde olan Erol Bilecik ile Hamdi Akın'ın yanı sıra Asbaşkan Acun Ilıcalı, Mustafa Hakan Safi ve Nezih Barut'un da bu dev transfer için devreye gireceği iddia ediliyor.

DEĞERİ 4 YILDA 90 KAT ARTTI

2018'de Brighton'a imza atan Gyökeres, 2021'de bonservisiyle Coventry City'ye transfer olurken iki sezon sonra Sporting'le anlaştı. Sporting o dönemde transfer için 24 milyon Euro ödedi. Coventry'de piyasa değeri 800 bin Euro olan Gyökeres'in Sporting'e imza attığında değeri 13 milyon Euro oldu. Şu anda güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olan yıldız ismin sözleşmesinde 100 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var.