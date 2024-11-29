Harikasın Kanarya

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe, Çekya'da Slavia Prag'ın konuğu oldu. 7. dakikada ev sahibi öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Provod yerden ceza sahasına ortaladı. Samet Akaydın'ın ıskaladığı meşin yuvarlak Tomas Chory'de kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden plase bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-0. 12'de Samet savunmada Michez'den kaptığı topu uzaklaştırmak isterken Boril'e gönderdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan şutunda kaleci Livakovic gole izin vermedi. 17. dakikada Szymanski'nin uzun pasında topla buluşan Tadic, Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda savunma son anda araya girdi. 35'te Szymanski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, ceza yayına hareketlenip sert vurdu ve topu kaleci Kinsky'nin solundan ağlarla buluşturdu: 1-1. İlk yarı bu skorla bitti.

MAÇ ÇOK GERGİN GEÇTİ

İkinci yarıda ev sahibi ekip sert oyununu sürdürürken, hakem bir çok pozisyonda kartına başvurdu. 53'te rakibinden çok iyi sıyrılan Szymanski, topu sürüp ceza sahası önünde şutunu çekti ancak top kalecide kaldı. 70'te rakibinden sıyrılan Jurasek'in ceza sahası önünden çektiği şut auta gitti. 80'de sağ kanatta rakibinden sıyrılıp çizgiye inen Doudera'nın ortasında Livakovic son anda topu uzaklaştırdı. 85'te Mert'in ortasında arka direkte Tadic topu içeriye çevirdi. Altıpasta En-Nesyri'nin golü kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-2. Kalan dakikalarda önemli pozisyon olmadı ve maç 1-2 sona erdi.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VARDI

Sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Cezalı olan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra mide enfeksiyonu yaşayan Sofyan Amrabat ve grip olan Mert Hakan Yandaş da Çekya'ya götürülmedi.

MOURİNHO'NUN CEZASI SONA ERDİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında iç sahada oynanan Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar maçında takımının başında olamayan teknik direktör Jose Mourinho'nun cezası tamamlandı. Portekizli teknik adam, Prag deplasmanında kulübedeki yerini aldı.

SAMET AVRUPA'DA İLK KEZ OYNADI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Slavia Prag deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez Avrupa maçlarında forma giydi. Daha önce Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester Uniter ve AZ Alkmaar maçlarında kadroda olmasına karşın süre almayan Samet, Prag deplasmanında ilk kez sahaya çıktı.