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Fenerbahçe takipte

Sarı-lacivertliler Adana Demir deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. İlk yarısı golsüz sona eren maçta ev sahibinin 10 kişi kalmasından sonra Kanarya 69 ve 71'de En- Nesyri ve 74'te Dzeko bir anda skoru 0-3 yaptı. 90+1'de Cenk Tosun skoru belirleyen golü attı.

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Giriş Tarihi: Gazete

Fenerbahçe takipte

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu. 13'te Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. 24'te Fred'in ortasında kale önünde Youssef En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. 33'te İzzet Çelik'in sol kanattan ceza sahası içine girip pasın sağ taraftan gelen Alioui'ye aktardı. Alioui'nin vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

HAMLELER SONUÇ VERDİ

50'de savunma arkasına sarkan Dzeko'nun pasında En-Nesyri'nin plasesi direkten ağlara gitti. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler atağın başında İrfan Can'ın faul yaptığını tespit etti.

Fenerbahçe takipte

63'te ceza sahasında En-Nesyri'nin önünde savunmanın müdahale ettiği topu alan İrfan Can plase vuruşla ağları buldu. Ancak yine VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Meler, En-Nesyri'nin faul yaptığını tespit etti. 69'da Tadic'in soldan ortasında En- Nesyri'nin volesi ağlara gitti: 0-1. 71'de Tadic topu kalecinin üzerinden aşırdı. Arka tarafta En-Nesyri topu kafayla ağlara gönderdi: 0-2. 74'te En-Nesyri'nin ortasında Dzeko plase vuruşla farkı 3'e çıkaran golü attı. 90+1'de Amrabat'ın ortasında Cenk Tosun kafayla skoru belirleyen golü attı: 0-4.

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