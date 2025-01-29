Fener’den yerli atağı

SÜPER Lig'de ara transfer döneminde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe, yerli atağına başladı. Milan Skriniar, Diego Carlos ve son olarak Anderson Talisca'yı kadrosuna katan sarı-lacivertli yönetim, Melih Bostan için temaslara başladı. Kanarya yönetimi, yaz transfer döneminde Konyaspor'a bonservisiyle yolladığı 20 yaşındaki santrforu geri isteme kararı verdi. Bu kararda UEFA'ya tur atlanması durumunda alt yapıdan çıkan 4. oyuncu bildirme durumunun etken olduğu iddia edildi. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun da kadroda güçlü rotasyon için Melih'in geri dönmesine onay verdiği ifade edildi.

İKİNCİ KEZ DÖNECEK

Fenerbahçe altyapısından yetişen futbolcu Eskişehir'de bir dönem kiralık oynadıktan sonra Başkent temsimcisi Gençlerbirliği'ne imza atmış, daha sonra sarı-lacivertlilere geri dönmüştü. Transfer gerçekleşirse Melih Bostan, ikinci kez İstanbul ekibinden ayrılıp tekrar çubuklu formayı terletecek.

OSTERWOLDE İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtilen Jayden Oosterwolde'nin paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı. Ülkesinde ameliyat olan ve rehabilitasyon sürecini sürdüren futbolcu Türkiye'ye döndü. Oosterwolde'nin tedavisine İstanbul'da devam edileceği belirtildi.

SAMBACI TALİSCA GÜNDEME OTURDU

FENERBAHÇE'NIN Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan renklerine bağladığı Anderson Talisca'nın transferi gündeme oturdu. Önceki akşam özel uçakla ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu, havaalanında büyük izdihama neden oldu. Yüzlerce sarı-lacivertli taraftarları, Fenerbahçe formasıyla selamlayan Talisca'nın resmi imzayı bugün atması bekleniyor.