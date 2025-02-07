Fenerbahçe’ye kötü haber

F.BAHÇE'DE önceki gün Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurum FK ile oynadığı maçta sakatlanan 3 stoperinden de kötü haber geldi. Sarılacivertlilerin yeni transferlerinden Diego Carlos'un 4-6 hafta, Ganalı stoperi Alexander Djiku'nun ise 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Genç oyuncu Yusuf Akçiçek'in de 1 hafta oynayamayacağı konuşuluyor.Kulüpten yapılan açıklamada "Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos'ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku'da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek'te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır" denildi.