İlk maçta bitir işi

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden tek temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turu ilk maçında bugün İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Müsabakanın rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

İKİ DIŞARI, BİR İÇERİ

Fenerbahçe, zorlu karşılaşmaya iki önemli futbolcusundan yoksun çıkacak, sakatlığını atlayan bir isim de takıma dönecek. Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezaları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Kanarya'da yaklaşık 1 aydır takımdan uzak kalan İsmail Yüksek ise teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında kadroya dahil olabilecek.

"TARAFTARIMIZIN GÜCÜYLE İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIZ"

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Rangers'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, "Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de güçlü bir takımız. Hocamız taktik uzmanı olduğu için rakibi bize çok iyi anlatıyor. Çok iyi bir çıkışımız var. Son zamanlarda takım halinde iyi işler yapıyoruz. İnşallah taraftarımızın gücüyle iyi bir sonuç alacağız" dedi.

MOURİNHO: TEK DÜŞÜNCEM FENERBAHÇE

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers ile zor bir maça çıkacaklarını belirtirken, geleceği hakkında da konuşu. Portekizli, "Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe. Bir sene kontratım var ama tek düşüncem Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.