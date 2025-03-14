En Nesyri’ye ada kancası

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Youssef En Nesyri gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Sezona tutuk başlayan ancak daha sonra açılarak kalitesini kanıtladı. Faslı oyuncu için son olarak İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, En Nesyri'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. En-Nesyri'yi yakından takip eden Ada temsilcisinin yaz transfer dönemi gelmeden sarı-lacivertli yönetimin kapısını çalması bekleniyor.

ARABİSTAN EKİBİ AL NASSR DA İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Faslı golcüye devre arasında Al- Nassr'dan 33 milyon Euro'luk teklif gelmişti. Bu teklifi reddeden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde En-Nesyri'yi rekor bir bedelle satmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncu için ancak yüksek bir bonservis bedeliyle masaya oturacağı belirtiliyor. Rekabetçi liglerde oynamaya sıcak bakan En-Nesyri'nin bu transfere olumlu yaklaşabileceği ifade ediliyor. İspanya'da Malaga altyapısından yetişen En-Nesyri, Leganes'te de forma giydikten sonra geçtiğimiz yaz, Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.