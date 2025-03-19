Fener’de Maximin pişmanlığı

SÜPER Lig'de yarışında zirvedeki rakibi Galatasaray maç eksiği ile 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Saint Maximin tam bir hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında 8 milyon Euro bedelle büyük umutlarla Al-Ahli'den kiraladığı Fransız futbolcu performansıyla bekleneni veremedi. Avrupa Ligi'nde son Rangers maçının kadrosuna alınmayan ve bu nedenle teknik direktör Jose Mourinho ile soğuk savaş yaşayan Maximin, yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.

6 GOLE ETKİ ETTİ

Bundan sonra takımdan ayrı çalışacak olan Saint Maximin, Fenerbahçe'den kazandığı 8 milyon Euro karşılığında ligde 16 maçta 3 gol ve 3 asistle oynadı. Fransız futbolcu 3'lü savunmaya dönüldükten sonra Avrupa Ligi'nde iki, Türkiye Kupası ve ligde birer olmak üzere sadece 4 maçta forma giydi ancak skor katkısı yapamadı.

SEKİZ FUTBOLCU YOLCU

GELECEK sezon da Fenerbahçe'nin başında olması beklenen Josbe Mourinho'nun 8 futbolcu ile yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Portekizli teknik adamın kiralık oynayan Saint Maximin'in yanı sıra Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Osayi Samuel, Dusan Tadic, Burak Kapacak ve Edin Dzeko'yu gelecek sezon kadrosunda düşünmediği iddia edildi.