Oğuz Aydın’a teklif yağıyor

F.BAHÇE'DE ve A Milli Takım'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın için Avrupa'nın birçok kulübü devreye girdi. Sezon başında 6 milyon euroya Alanya'dan transfer edilen 24 yaşındaki kanat oyuncusu için İtalyan kulübü Napoli'nin devrede olduğu konuşulurken Hollanda'dan Ajax'ın da futbolcu konusunda istekli olduğu iddia edildi. Ajax'ın F.Bahçe yönetiminden fiyat istediği milli oyuncu için beklenen rakamın minimum 20 milyon Euro civarında olduğu konuşuluyor. 19 resmi maçta 5 gol, 6 asiste ulaşan oyuncu Milli Takım ile 3 asist gerçekleştirdi. Bucaspor altyapısından yetişen Oğuz Aydın 2021-22 sezonunda Alanyaspor'a ardından da F.Bahçe'ye geçiş yapmıştı. 24 yaşındaki futbolcu sezon başında 6 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye geldi. Bu arada UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanşında Fransa'ya penaltılarla elenen Hırvatistan'da Dominik Livakovic'i birçok İngiliz ekibinin takip ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi için yaz döneminde hareketli günler yaşanabilir.

TADİC 'DALYA' DİYECEK

FENERBAHÇE'NİN Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sipay Bodrum FK maçında forma giymesi halinde sarı-lacivertli ekipteki 100. resmi maçına çıkarak "dalya" diyecek. Sarı-lacivertli kulüpte bugüne kadar 100 maçın üzerine çıkan futbolculardan hiçbirisi, ikinci sezonunda bu rakama ulaşamadı. 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fenerbahçe formasıyla 99 resmi müsabakada boy gösteren Dusan Tadic, bu maçlarda 7 bin 616 dakika sahada kalırken 27 gol atıp 31 asist yaptı.