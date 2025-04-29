Bornova Hitab’tan Fenerbahçe’ye yanıt

KADIN Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı verdiği rakibi Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'e evinde 12-1 mağlup olan İzmir temsilcisi Bornova Hitab Spor'un teknik direktörü Ali Alanç, bu müsabaka ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerin sert imalarına yanıt veren ve bütçelerinin belli olduğunu, genç kızlarla mücadele ettiklerini belirten Alanç, "Maçta dayanabildiğimiz yere kadar dayandık. Fizik olarak kızlarımız düşük olduğu için müdahale etme şansım sınırlı. Son 20 dakikada yağmur başladı karambolden üst üste goller yedik. Kariyerimde hiçbir takımım bu kadar gol yemedi, bu bizi de üzdü. 2008-2009'lu kızları oynatmak zorundayız, başka oyuncu yok. Takımı 1 oyuncu taşıyor. Sponsorum yok, arkamızda kimse yok. Oyuncularım aslan gibi mücadele ediyorlar. Bu açıklamalar bizi bağlamıyor" diye konuştu.