Fener’den Sancho harekatı

SÜPER Lig'de şampiyonluk umudu kalmayan Fenerbahçe, gelecek sezon için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon Süper Lig'i domine edecek, Avrupa'da da as getirecek bir kadro yapılanmasına başlarken, kanat transferi için İngiltere'ye yöneldi. Fener, bonservisi Manchester United'ta bulunan Jadonh Sançho'nun peşine düştü. Bu sezon yine Premier Lig'de Chelsea'de kiralık olarak forma giyen İngiliz kanat oyuncusunun kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, sezon bitiminde Manchester'a geri dönecek 25 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamaya başladı.

DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Portekizli teknik direktör Jose Morais'in de genç kanat oyuncusu için onay verdiği ifade edilirken, F.Bahçe yönetimi Sancho'yu bonservisiyle kadroya katmak istiyor. Manchester City altyapısında yetişen İngiliz oyuncu Borussia Dortmund'da profesyonel olurken, 2021'de 85 milyon Euro bonservis bedeliyle M.United'a transfer olmuştu. Şuan ki piyasa değeri 30 milyon Euro olan futbolcu için kurmaylar tüm şartları zorlayacak.