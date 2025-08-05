Fener’in Benfica çıkarması

TRENDYOL Süper Lig'de yeni sezona kısa bir süre kala transferde gaza basan Fenerbahçe, bombaları arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun son raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, flaş bir hamleyle dev bir transferi bitirme aşamasına getirdi. Alınan bilgilere göre sol kanada takviye yapmayı planlayan Kanarya, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Kerem Aktürkoğlu, transferin tamamlanması durumunda 5 milyon Euro yıllık ücret ve bonuslar içeren sözleşmeye imza atacak. Sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki sol kanat ile anlaşmasının ardından kulübü Benfica ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlığı devam ederken, Jose Mourinho'nun da çok istediği bu transferde görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli ekibin, Benfica'dan bir transferi daha bitirmek üzere olduğu öğrenildi. Kanarya, orta saha rotasyonunda aradığı ismi de aynı ekipten buldu. Mourinho'nun da bizzat devreye girdiği ismin 24 yaşındaki Florentino Luis olduğu aktarıldı. Portekiz kulübü Kerem ve Luis için 50 milyon Euro civarında bir bonservis istiyor. F.Bahçe ise Kerem'i bonservisiyle alıp, Luis'i satın alma opsiyonlu kiralama teklifi olan ayrı bir paketle kadrosuna katmak istiyor. Pazarlıkların son aşamaya geldiği ve transferlerin çok yakında resmiyete kavuşacağı öğrenildi.

ORTA SAHAYA BENTANCUR

ORTA sahada Fred'in yanına üst seviye bir futbolcu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin, Uruguaylı yıldız Rodrigo Bentancur'u listesine aldığı öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İtalya ve İngiltere'den tekliflerin olduğu öğrenilen futbolcuyu, Kanarya'nın cazip bir maaş teklifiyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

İTALYAN DEVLERİ AMRABAT'I İSTİYOR

FENERBAHÇE'NIN Faslı orta sahası Sofyan Amrabat için transfer savaşı büyüyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, transferin gözde isimlerinden Sofyan Amrabat için İtalya'da rekabet iyice kızıştı. Atalanta, Fiorentina ve Juventus'un listesinde yer alan Faslı yıldız için Milan da devreye girdi. Haberde, Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun oyun tarzını beğendiği ve transferin ekonomik açıdan uygun şartlarda gerçekleşmesi durumunda Amrabat'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi. Tecrübeli isim için üç İtalyan kulübünün de teklif yapmaya hazırlandığı ifade edilirken, sarılacivertlilerin de makul bir rakam gelmesi halinde oyuncunun satışına sıcak baktığı öğrenildi.,

KANARYA'DA BECAO YOL AYRIMINA GELDİ

FENERBAHÇE'DE yeni transferler kadar takımdan ayrılacak isimler konusunda da sıkıntılar yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Skriniar'ın da 7'ye çıkan stoper mevkiinde ayrılıklar yaşanacak. Geçtiğimiz sezon 13.5 milyon Euro bedelle transfer edilen ancak sakatlığı sonrası da bekleneni veremeyince gözden düşen Diego Carlos'un yanı sıra, Rodrigo Becao'nun da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Devam eden sakatlığı nedeniyle UEFA listesine de bildirilmeyen oyuncunun kulüp aradığı ifade edilirken, kendisiyle ülkesi Brezilya'dan 2 kulübün ilgilendiği öğrenildi.