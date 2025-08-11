Fenerbahçe’den geri adım

FENERBAHÇE'NIN prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Niko Jankovic transferinde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin önceki gece Rijeka forması giyen oyuncuyu kadrosuna katacağı ve Hırvat ekibine 5.6 milyon euro ödeyeceği yönündeki haberler ortaya atılmasına karşın Kanarya'nın bu transferde geri adım atmayı düşündüğü ileri sürüldü. Yönetimin Jankovic transferini, gelen taraftar tepkileri üzerine bekletme kararı aldığı iddia edilirken bu hafta oyuncu ile ilgili yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

2001 yılında Zagreb'de dünyaya gelen Niko Jankovic, futbola Trnje Zagreb altyapısında başladı. Daha sonra Dinamo Zagreb altyapısına geçen oyuncu, 2013 yılında ise Stuttgart altyapısına transfer oldu. Jankovic, Almanya'da geçirdiği 3 yılın ardından Dinamo Zagreb'e geri döndü. Dinamo Zagreb daha sonra oyuncuyu sırasıyla Slaven Belupo, HNK Gorica, Zrinjski Mostar ve Rijeka'ya kiraladı. Daha sonra Niko Jankovic 2023-24 sezonu başında bedelsiz olarak Rijeka'nın yolunu tuttu. Sağ ayağını kullanan 1.86 boyundaki Niko Jankovic, 10 numara pozisyonunda forma giyiyor.

İKİ YILDIZDAN MÜJDELİ HABER

FEYENOORD maçı öncesi sakatlıkları bulunan Anderson Talisca ve İsmail Yüksek'den sarılacivertli ekibe müjdeli haber geldi. İki oyuncunun da iyileştiği ve Feyenoord ile oynanacak rövanş karşılaşmasında 11'de yerlerini alabileceği öğrenildi. Talisca, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelede arka adalesinden sakatlanmıştı. Bu arada F.Bahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Feyenoord ile oynanacak rövanş maçıyla ilgili konuşan Semedo, Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediklerini söyleyerek, "Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansınlar. Bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarların da bunu hak ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.