Ederson imzayı attı

Fenerbahçe'nin Manchester City'den renklerine bağladığı Brezilyalı file bekçisi Ederson Santana de Moraes dün kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncuya yıllık 11 milyon Euro ücret ödeneceği aktarılırken başarılı kaleci, "Öncelikle çok ama çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Benim için yeni ve önemli bir meydan okuma olacak. Kulübüm ve kendim için güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Her anın tadını çıkaracağım. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Amacım şampiyonluklar kazanıp, takımıma katkı sağlamak olacak" dedi.

Ederson, F.Bahçe formasını giyerek ailesi ile birlikte objektiflere poz verdi

Futbol Direktörü Devin Özek ise, "Ederson benim için dünyada en iyi 5 kaleciden biri. İnşallah beraber başarılı olacağız" diye konuştu.

F.BAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ: KEREM AKTÜRKOĞLU

FENERBAHÇE'NİN 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki en pahalı transfer oldu. Bu transfer için Portekiz kulübüne 22 milyon 500 Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıklayan Fenerbahçe, kulüp tarihinin de en pahalı transferini gerçekleştirdi.

Kerem Aktürkoğlu transferi öncesinde, sarı-lacivertlilerin en fazla bonservis bedeli ödediği futbolcu, 19 milyon 500 bin Euroluk bedelle Faslı forvet Youssef En-Nesyri olmuştu.