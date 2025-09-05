Fenerbahçe’de karar yok

FENERBAHÇE'DE başkan Ali Koç yönetiminde dün geç saatlere kadar süren yönetim kurulu toplantısında karar çıkmadı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktör kararının sürpriz bir şekilde ertelendiği öğrenildi. Yöneticilerden Hamdi Akın, İsmail Kartal ile anlaşırken, sportif direktör Devin Özek'in görüştüğü isimler de masaya yatırıldı. Dün gerçekleştirilen toplantı sonrası bir kez daha görüşme kararı alan yönetimin, teknik direktör için son kararı ikinci toplantıya ertelediği ifade edildi.

Hangi teknik direktöre ihtiyaç duyulduğu konusunda Devin Özek'in tüm adaylar hakkında kapsamlı bir sunum yaptığı kaydedildi. Tüm teknik direktörlerin oyun stillerinin detaylı bir şekilde değerlendirildiği, ince eleyip sık dokunan bir sürecin yürütüldüğü ve artık son dönemece girilmiş durumda olunduğu öğrenildi. Sürecin hafta başına kadar tamamlanması bekleniyor. Fener'de teknik direktörlük için Rudi Garcia, Tedesco, Sebastian Hoeness, Luciano Spaletti, Ange Postecoglou ve Mathias Jassle'nin de isimleri geçiyor.

BELGÜ'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü yaptığı açıklamada, "Dört hoca üzerinde çalışmaya devam ediyoruz, kararımızı vermedik. Devin Özek bize bir sunum yaptı. Hocaların artı ve eksilerini koydu önümüze. Hafta başına kadar yeni teknik direktörümüz açıklanmış olur" ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN'A BÜYÜK ŞOK

FENERBAHÇE'DE yeni transferlerin dahil edildiği UEFA listesinde bu sezon birinci kaptanlık verilen Mert Hakan Yandaş'ın yer almaması dikkat çekti. Tecrübeli isim büyük şok yaşarken listede ayrıca Becao, Mimovic, Fall, Bartuğ, Levent Mercan ve Cengiz Ünder de yer almadı.