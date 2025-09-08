Ali Koç’tan Mourinho açıklaması: Bu futbolla olmazdı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayıma geçildi. Seçim çalışmaları için kadın kongre üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mourinho ile yolları neden ayırdıklarını açıkladı. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa'da iş yapar ama Türkiye'de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor."

GECELERİ UYUYAMADIM

Başkan Koç, teknik direktörle ilgili olarak ise: "Yerli hocayla çalışırsak bunun hakkı İsmail Kartal'ındır. Fakat biz takımda yabancı oyuncu çok olduğu için Avrupa'da başarılı olan bir yabancı isim düşünüyoruz. Yeni hocamızı 24 saat içerisinde açıklayacağız. Yarın çalışanların ve sporcuların maaşını nasıl ödeyeceğiz diye uyuyamadığım geceler oldu. Uyku haplarıyla tanıştım. Ama sonunda başardık. Fenerbahçe için önemli olan borçsuz olmak değil, mali bağımsızlıktır. Yani istediğini yapma ve istediğin zaman borçlanma lüksüne sahip olmaktır. Ki artık buna sahibiz. Sadettin Bey benden daha yakışıklı, daha fit! Ama en güzel soruyu en sona saklamışsın. Neden bana oy versinler? Şunu düşünsünler; yeni bir macera mı, yoksa tohumların vereceği meyvelerle yeni yatırımlarla, yeni atılımlarla yola devam etmek mi? Yönetim kurullarına da bakıp incelesinler. Yani o kudret kimde var? O büyük yatırımları kim daha iyi yapabilir, bunu bir düşünsünler."