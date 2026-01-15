Tarihi toplantı

FENERBAHÇE Kulübü'nün 31 Ocak Cumartesi günü düzenleyeceği Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, kulüp tarihinde benzeri görülmemiş bir uygulamaya sahne olacak. Başkan Sadettin Saran'ın yanı sıra eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın da yer alacağı toplantı, ilk kez basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Camianın önde gelen isimlerinin katılım göstereceği toplantıda Saran, Koç ve Yıldırım'ın birer konuşma yapması planlanıyor. Toplantıya katılanlardan, içeride görüşülen konularla ilgili olarak özellikle medya olmak üzere dışarıya bilgi paylaşmamaları istenecek. Kulüp yetkilileri, bu kararın gerekçesinin sorulması üzerine, "Aile içi meseleler ele alınacağı için bu yönde bir karar aldık" açıklamasında bulundu.