Fener gurbette bir başka

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte çarpıcı bir istatistiğe de imza attı. Rakiplerinin evinde attığı gollerle dikkat çeken Fener, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde deplasmanlarda 3 ve üzeri gol atan takımlar arasında 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler bu başarıyı 8 maçta gösterirken, zirvede ise 12 maçla Bayern Münih yer aldı.

NENE'DEN BÜYÜK KATKI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, skor katkısı yapmaya devam ediyor. Kayserispor deplasmanında takımının 3'üncü golünü atan Nene, gol sayısını 11'e yükseltti. 10 da asist katkısı bulunan 23 yaşındaki futbolcu, geride kalan süreçte 21 gole direkt olarak etki etti.