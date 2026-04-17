Fenerbahçe’de şampiyonluk şifresi

Süper Lig'de kalan 5 maçında galip gelmesi halinde şampiyonluğu kazanacak Fenerbahçe hata yapmak istemiyor. 5'te 5'le 15 puanı hanesine yazdırmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde yol haritası çizildi. Başkan Sadettin Saran'ın destek verdiği teknik heyet ve futbolcular, zirve rotasını belirledi. Nisan ayında ligde kalan Çaykur Rize ve Galatasaray maçlarını kazanarak önce liderliği almak isteyen sarı-lacivertliler, daha sonra gözünü şampiyonluğa dikecek. Mayıs ayında sırasıyla Başakşehir, Konyaspor (D) ve Eyüpspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, buradan da 9 puan alıp şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlıyor. Özellikle ligde kalan son 5 maçta sadece bir kez İstanbul dışına çıkılacak olması avantaj olarak görülüyor.