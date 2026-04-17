Fener’in konuğu Rize

Fenerbahçe
, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün Çaykur Rizespor
'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak. Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, bugün kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.