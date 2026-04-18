Fenerbahçe buz kesti

Süper Lig'de şampiyonmluk mücadelesi veren Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor ile yenişemedi ve fırsat tepti: 2-2. 13. dakikada Talisca'nın şutu üstten auta gitti. 29'da Sowe kaleye sokulup şutunu çekti, kaleci Ederson son anda çıkardı. 43'te ceza sahası içinde yaşanan karambolde Kerem'in şutunda kaleci Fofana gol izni vermedi. 47'de Mihaila sol kanattan ortasını açtı, Sowe yakın mesafeden tek vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. 55'te Cherif'in ortasında Kerem'in kafa vuruşu yandan auta gitti. 69'da Talisca serbest vuruşta direkt kaleye vurdu, kaleci Fofana topu yumrukladı. 72'de Samet rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. 78'de Talisca yerde kaldı, VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. 80'de Talisca atışı gole çevirdi: 1-1. 86'da Musaba'nın ortasında kaleciyi aşan topu Kerem tamamladı: 2-1. Fofana'nın uzun mesafeli pasında kaleci Ederson boşa çıktı, araya giren Sagnan skoru belirledi: 2-2.