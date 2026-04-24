Asensio, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan arkasında 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de gözler dev derbiye çevrildi.
Sarı-lacivertlilerde kritik randevu öncesinde, takımın yıldız ismi Marco Asensio'nun oynayıp oynamayacağı merak konusu.
Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Marco Asensio, dün antrenmana katılırken önümüzdeki günlerde de durumu kontrol edilecek.
SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ
Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu Asensio'dan sevindirici haber geldi.
FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR
Asensio'nun pazar günü sahaya çıkabilmek için fedakârlık yapmaya hazır olduğu ve oynamak için elinden geleni yaptığı bilgisi bulunuyor.
Ancak özellikle son idmanda oyuncunun durumuna bakılacak ve sakatlığının nüksetme ihtimaline göre planlama yapılacak.
Fenerbahçe yönetimi de kritik süreçte Asensio'nun sahada olmasını isterken, teknik heyete bu yönde görüş bildirdi.
İspanyol futbolcunun 90 dakika çıkaracak fizik seviyede olmasa da ilk 11'de başlayabileceği ifade ediliyor.
CHERIF KULÜBEYE
Marco Asensio'nun oynaması halinde Tedesco da planlarını eski düzenine getirecek.
İspanyol oyuncu 10 numaraya geçerken en uçta Talisca yer alacak. Sidiki Cherif ise kulübenin yolunu tutacak.
RAMS PARK'TA GÖVDE GÖSTERİSİ
Öte yandan sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı etkili oyunu ile dikkat çekiyor.
Fenerbahçe ligde Galatasaray deplasmanına çıktığı son 10 maçta sadece 1 kez yenilirken 3 galibiyet ve 6 beraberlik ile sahadan ayrıldı.