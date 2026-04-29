Alabileceği en yüksek tazminatı almak istiyor: Ederson'dan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok!

Fenerbahçe'nin, sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci Ederson ile yol ayrımına geldiği iddia edildi.
Çaykur Rizespor maçındaki hatası sonrası Galatasaray derbisinde de kırmızı kart gören Ederson'un takımdaki geleceği de tartışma konusu oldu.
Derbide takımını yalnız bırakan deneyimli ismin, kadro dışı bırakılacağı ve sezon sonunda da takımdan ayrılacağı yönünde söylentiler çıktı.
Sarı-lacivertli takımın da lig bitiminin ardından Ederson ile yolları ayırmayı planladığı da gündemde yer alıyordu.
TAM 22 MİLYON EURO
Transferfeed'de yer alan habere göre, 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson, önümüzdeki iki sezonu kapsayan sözleşmesinin erken feshi için 22 milyon Euro talep etti.
AL- HILAL DEVREDE
Öte yandan tecrübeli kaleciye Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Hilal'in yüksek ücretli bir sözleşme sunabileceği öne sürüldü.
EN YÜKSEK RAKAMI İSTİYOR
Ancak Ederson'un yine de olası bir transfer öncesinde, Fenerbahçe'den mümkün olan en yüksek maddi tazminatı almak istediği ifade edildi.
36 MAÇTA OYNADI
32 yaşındaki kaleci, bu sezon sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 36 karşılaşmada görev aldı.
PERFORMANSI
3,242 dakika süre alan deneyimli oyuncu, bu maçlarda kalesinde 35 gol görürken, 13 maçı da gol yemeden tamamladı.
SÖZLEŞME DURUMU
1,88 boyundaki ismin, sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.
MİLLİ FORMAYLA 31 MAÇ
Brezilya Milli Takımı formasını da 31 kez terleten oyuncu, 14 maçı gol yemeden tamamlamayı başardı.
GÜNCEL DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre Ederson'un güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.