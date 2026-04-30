Fenerbahçe'den Salah bombası! İstediği maaş gündem oldu









Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin, Avrupa futbolunun en önemli isimlerinden Mohamed Salah için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Liverpool'dan ayrılma kararı alan yıldız oyuncu için sarı-lacivertli yönetimin nabız yokladığı belirtildi.

A Spor'un aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Salah'ın menajeriyle iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Yapılan temaslarda transfer şartlarının detaylı şekilde ele alındığı ifade edildi.