Fenerbahçe’den Salah bombası! İstediği maaş gündem oldu

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin, Avrupa futbolunun en önemli isimlerinden Mohamed Salah için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Liverpool'dan ayrılma kararı alan yıldız oyuncu için sarı-lacivertli yönetimin nabız yokladığı belirtildi.
A Spor'un aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Salah'ın menajeriyle iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Yapılan temaslarda transfer şartlarının detaylı şekilde ele alındığı ifade edildi.
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Mohamed Salah'ın Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği konuşulurken, yıldız futbolcunun maaş beklentisi ise dikkat çekti. Mısırlı oyuncunun yıllık 20 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın yönetim cephesinde değerlendirildiği kaydedildi.
Öte yandan, Galatasaray derbisi sonrası alınan seçim kararı nedeniyle transfer görüşmelerinin şimdilik askıya alındığı belirtildi.
Geride kalan sezonda Liverpool formasıyla 39 maça çıkan Salah, 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Kariyerine Mısır'da başlayan yıldız futbolcu; Basel, Chelsea, Fiorentina ve Roma gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de forma giydi.
Mısır Milli Takımı'nda ise 100'ün üzerinde maça çıkan Salah, attığı gollerle ülkesinin en önemli futbol figürlerinden biri olmayı sürdürüyor.