Dev bedelle gelmişti, üstü çizildi! Fenerbahçe’de o oyuncu veda ediyor

Domenico Tedesco ile yollarını ayıran ve seçim kararı alan Fenerbahçe'de gözler takımdaki isimlerin geleceğine çevrildi.
Sarı-lacivertlilerde geldiği güden bu yana eleştirilen isimler arasında yer alan Sidiki Cherif için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Genç santrforun gelecek sezon takımda düşünülmediği kaydedildi.
TAKIMDA OLMAYACAK
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in gelecek sezonda takımda olmayacağı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan adaylarının tamamının, yeni sezonda genç santrforu kiralık olarak göndermeyi planladığı kaydedildi.
4 GOLE ETKİ ETTİ
Sidiki Cherif, bu sezon Fenerbahçe'de 16 karşılaşmada forma şansı buldu. 19 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 3 gol ile 1 asist üretti.
Sidiki Cherif'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.
19 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
18 MİLYON EURO OPSİYONU DEVREDE
Fenerbahçe'nin 4 milyon euroluk kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in 18 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu maddesi devreye girmişti.
19 yaşındaki oyuncu daha önce Angers forması giymişti.