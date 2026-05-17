Fenerbahçe evinde bitirecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 73 puan toplayan sarılacivertli takım, sezonu 2. sırada tamamlamayı garantiledi. Ligdeki son 2 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, bugün yine Göle yönetiminde sahada olacak.

ÜÇ EKSİK BULUNUYOR

Sarı-lacivertlilerde Eyüpspor maçı öncesinde 3 eksik bulunurken, cezalı Ederson, Anderson Talisca ve ameliyat edilecek Dorgeles Nene de karşılaşmada oynayamayacak.

BAŞKAN ADAYI HAKAN SAFİ'DEN İDDİALI AÇIKLAMA

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, Denizci Fenerbahçeliler Derneğinin düzenlediği organizasyonda açıklamalarda bulundu. Safi, tarihin en değerli ve en iddialı kadrosunu kuracağının sözünü verdi.