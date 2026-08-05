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Haberler Fenerbahçe CANLI | Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

CANLI | Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında sahne alıyor. Kritik mücadelenin tüm detayları, canlı anlatımı ve yayın bilgileri haberimizde.

SABAH

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe – Sturm Graz maçında İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak. Chris Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ile Neil Davies üstlenecek. VAR'da Stuart Attwell, AVAR'da ise Peter Bankes görev alacak.

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki zorlu maç saat 21.00'de başlayacak.

Heyecan dolu mücadele TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe – Sturm Graz maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi Kante, Asensio, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Seidl, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Wlodarczyk, Jatta. (Muhtemel)

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