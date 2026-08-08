Fenerbahçe’ye Japon golcü

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, santrfor bölgesi için gündemin ilk sırasına yeniden Ayase Ueda oturdu. Japon golcüyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, sarı-lacivertli yönetim transferi sonuçlandırmak için Feyenoord'un bonservis bedelinde indirime gitmesini bekliyor. 27 yaşındaki santrfor, geride kalan 2025- 26 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Eredivisie'de 31 maçta 25 gol ve 1 asist üreten Ueda, maç başına 0,89 gol ortalaması yakalarken ligin en skorer isimleri arasında yer aldı. 2.533 dakika sahada kalan Japon futbolcu, 7,46'lık maç puanı ortalamasıyla da sezonun öne çıkan forvetlerinden biri oldu.

39 MAÇTA 16 GOL ATTI

1.82 boyundaki golcü, ceza sahası içindeki bitiriciliği, hava toplarındaki etkinliği ve ön alandaki baskısıyla tanınıyor. Japonya Milli Takımı'nda da düzenli forma giyen Ueda, bugüne kadar milli formayla 39 maçta 16 gole imza attı. Fenerbahçe cephesi oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ederken, transferin gerçekleşmesi için gözler şimdi Feyenoord ile yapılacak bonservis pazarlıklarına çevrildi.