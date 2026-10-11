Fenerbahçe hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Ç. Rizespor maça oyunun kontrolünü elinde tutarak ve hücumda daha üretken başladı. Karadeniz ekibi rakip kaleyi daha fazla yoklarken Fenerbahçe Asensio'nun golüyle öne geçti. Buna rağmen sarı-lacivertliler hücumda oldukça etkisiz kaldı. İlk yarıda skor avantajı Fener'de olsa da durağan bir oyun sergileyen İstanbul ekibi sergilediği oyunla soru işaretleri oluşturdu. Sarılacivertliler için belki de tek olumlu taraf daha az pozisyon üretmesine rağmen skor avantajını korumayı başarmış olmasıydı. İkinci yarıda Karadeniz ekibi daha etkili pozisyonlarla rakip kaleyi yoklarken, Fenerbahçe ise zaman zaman eksik yakaladığı Rize ekibi karşısında bulduğu cılız pozisyonlardan uzun süre gol çıkaramadı.

SKORU OĞUZ BELİRLEDİ

Ancak 83'te İrfan Can takımını rahatlatan golü kaydetti, 87'de ise Oğuz skoru belirledi. Fenerbahçe ikinci yarıda topa daha az sahip olmasına rağmen bulduğu pozisyonları golle tamamlayarak sonuca gitti. Ç.Rizespor topa sahip olma ve net pozisyon bulma konusunda öne çıksa da bitiricilikte yetersiz kaldı. Fenerbahçe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 13'e yükseltti.