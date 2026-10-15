Fener’in ocak planı

FENERBAHÇE, devre arası transfer dönemi öncesinde kadrosunu şekillendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, bir yandan takımdan ayrılması gündeme gelen isimlerle ilgili karar vermeye hazırlanırken diğer yandan orta saha takviyesi için harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde'nin geleceğini değerlendiriyor. Hollandalı savunmacının tamamen iyileşmesinin

ardından sezonun ikinci yarısında düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralanması gündemde. Bu hamleyle 25 yaşındaki futbolcunun maç ritmini yeniden kazanması hedefleniyor. Sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Oosterwolde ile Roma'nın da ilgilendiği öne sürülüyor. Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan Dorgeles Nene'nin ise devre arasında takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusunun bu talebini Futbol Direktörü Oğuz Çetin'e ilettiği belirtilirken Bundesliga temsilcisi Leipzig'in de oyuncunun durumunu takip ettiği aktarıldı.

AVOM İÇİN İLK TEMAS KURULDU

FENERBAHÇE'NİN ocak ayındaki takviye hedeflerinden biri Lorient forması giyen Arthur Avom oldu. 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun temsilcisiyle ilk görüşmenin yapıldığı ve mali beklentilerinin öğrenildiği kaydedildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Avom için sarı-lacivertliler, oyuncuyla anlaşma sağlanması halinde Fransız kulübüyle bonservis görüşmelerine başlamayı planlıyor.