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Fener’in tadı kaçtı

Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa’ya 6-0 yenilen sarı-lacivertliler Avrupa’da 34 yıl sonra en farklı yenilgisini yaşadı, taraftarlar tepki gösterdi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Fener’in tadı kaçtı

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci hafta maçında deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk oldu. Villa Park'ta oynanan mücadelede Aston Villa, Manzambi, Jackson (2), Barkley (2) ve Abraham'ın golleriyle sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. İngiliz ekibine 6-0 yenilen sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 34 yıl sonra ilk kez bir karşılaşmayı altı farklı kaybetti.

BU SEZON İLKİ YAŞADI

FENERBAHÇE, 1992 yılında Sigma Olomouc'a 7-1 mağlup olmuştu. Aston Villa karşısındaki sonuç da altı gollük farkıyla bu yenilgiyi tekrarladı. Böylece sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetlerinden birini tekrar yaşadı. Sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez 2'den fazla gol yedi. Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında kalesinde 2 gol görmüştü. Fenerbahçe taraftarları, Aston Villa maçının son bölümünde teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli tribünler, 78'inci dakikada tecrübeli teknik adama yönelik istifa tezahüratları yaptı. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü maçın son düdüğünü beklemeden tribünden ayrıldı.

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