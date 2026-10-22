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Fenerbahçe buz kesti

Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği maçta sahadan bir puanla ayrıldı ve 3 haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi’nde galibiyetle tanışamadı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Fenerbahçe buz kesti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında evinde Slavia Prag'ı konuk etti. Karşılaşmada İspanyol hakem Ricardo De Burgos düdük çaldı. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado üstlendi. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 4'üncü dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle öne geçti. 11'inci dakikada sahneye çıkan Mason Greenwood, skoru 2-0'a getirdi. 15'inci dakikada konuk ekip, Provod'un golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. 90'ıncı dakikada Kacor maçın skorunu belirledi: 2-2. 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan sarı-lacivertliler, puanını 2 yaptı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatamadı. Evindeki Roma maçında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu.

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