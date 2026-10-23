Fenerbahçe’nin kader derbisi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Çekya temsilcisi Slavia Prag 'ı Chobani Stadı'nda ağırlayan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalmıştı. Bu sonuçla Devler Ligi'ndeki ikinci beraberliğini alan Fenerbahçe, 3 maç sonunda puanını 2'ye yükseltebildi. Skorun 2-2'ye gelmesinin ardından Kadıköy'de tribünler teknik direktör İsmail Kartal 'ı istifaya davet etti. Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 'ın da 2-0'lık avantajın kaybedilmesine son derece öfkelendiği öğrenildi.

FUTBOLCULARDA SINIRDA

CAMİA içindeki huzursuzluk tırmanırken, sarı-lacivertli yönetimin radikal kararlar almak için Pazartesi günü oynanacak kritik Galatasaray derbisini bekleyeceği belirtiliyor. Deplasmanda oynanacak dev mücadeleden mağlubiyetle ayrılınması halinde, tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Slavia Prag karşısında kaçan 2 puanın ardından taraftarların tepki gösterdiği isimler yalnızca teknik heyetle sınırlı kalmadı. Mücadelenin ardından 4 futbolcu performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu: İlk golde rakibe adeta asist yapan Matteo Guendouzi büyük tepki çekerken, ikinci golde de rakibe engel olamayan Nelson Semedo'ya sert eleştiriler yapıldı. Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek de etkisiz performansları nedeniyle taraftarın gazabına uğradı.