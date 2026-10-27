Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti! İstifası kabul edildi

Fenerbahçe'de derbi yenilgisinin ardından sıcak bir gelişme yaşandı ve Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekipte, karşılaşma sonrası tecrübeli teknik adam İsmail Kartal istifa kararı aldı.

SAMANDIRA'DA ZİRVE: İSTİFA KABUL EDİLDİ

Alınan sonuçların ardından harekete geçen sarı-lacivertli futbol komitesi, durumu kendi arasında değerlendirdi. Ardından Başkan Aziz Yıldırım ve futbol şube sorumlusu Cihan Kamer, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya geldi. Yapılan kritik görüşmenin sonucunda İsmail Kartal'ın sunduğu istifa kararı yönetim tarafından kabul edildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli teknik adamın ayrılığını resmi olarak duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış olup, kendisiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."