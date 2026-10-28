Fenerbahçe’de hüsran

FENERBAHÇE, bu sezon derbilerde istediği sonuçları alamadı. Sarı-lacivertliler, ligin 4. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, Galatasaray derbisinden de aynı skorla yenik ayrıldı. Böylece İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu sezon çıktığı iki derbide de puan alamadı.

OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

GALATASARAY karşısında alınan mağlubiyet, Fenerbahçe'nin zirvenin 6 puan gerisine düşmesine neden olurken, üç maçlık galibiyet serisini de bitirdi. Sarı-lacivertliler, ligde 5 Eylül'den sonra ilk kez kalesinde gol gördü. Öte yandan Fener, yaşanan olaylara ilişkin açıklama yayımladı. Sarı-lacivertliler sözlü saldırı ve fiziksel müdahale olaylarını kınadı. Açıklamada, yaşananların 'derbi gerginliği' olarak geçiştirilemeyeceği ve sorumluların tespit edilerek

gerekli disiplin cezalarının uygulanması gerektiği vurgulandı. Derbi yenilgisinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar tepkilerini Samandıra'da gösterdi. Can Bartu Tesisleri önünde toplanan taraftarlar, tesislere gelen takım otobüsünü yuhalayarak protestoda bulundu. Derbilerde yaşanan puan kayıpları ve sona eren galibiyet serisinin ardından sarı-lacivertli ekipte gözler, önümüzdeki karşılaşmalara çevrildi.