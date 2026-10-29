Fener’de yine teknik trafik

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başladı. Sarı-lacivertli yönetimin yeni teknik adam konusunda nasıl bir tercih yapacağı merak edilirken, adaylar arasında Abdullah Avcı isminin ön plana çıktığı öğrenildi. Avcı'nın ardından en büyük adayın ise son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Vincenzo Montella'nın olduğu gelen haberler arasında. Başakşehir'i şampiyonluk yarışına taşıyan ve çıkış yakalayan Abdullah Avcı, Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, bordo-mavili ekiple Süper Kupa kazandı. Avcı'nın yerli olması, ligi tanıması ve daha önce şampiyonluk yaşamış olması listenin ilk sırasında yer almasında önemli etkenler olarak gösteriliyor.

YABANCILAR DA LİSTEDE

Abdullah Avcı ve Montella'nın yanı sıra Jose Luis Mendilibar, Emre Belözoğlu, Antonio Conte, Stefano Pioli ve Mattia Croci-Torti de Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörler arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman ile Volkan Demirel'in isimleri de olası alternatifler arasında bulunuyor. Antonio Conte ve Stefano Pioli gibi deneyimli isimlerin de gündeme geldiği sarılacivertli ekipte, teknik direktörlük koltuğu için verilecek karar bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe, yeni teknik direktör belli olana kadar yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını duyurdu.

ÖNCE YILDIRIM, SONRA KARTAL

FENERBAHÇE'DE İsmail Kartal ile yolların ayrıldığı gece, Aziz Yıldırım ve tecrübeli teknik adamdan peş peşe kaza haberleri geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılan Yıldırım'ın bir araca sürttüğü, masrafları karşılayacağını bildirdiği öğrenildi. Gecenin ikinci kaza haberi ise İsmail Kartal'dan geldi. Anadolu Kavağı'ndaki evine giderken kaza yapan Kartal'ın ve diğer sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli camiada yaşanan gelişmeler geceye damga vurdu.