F.Bahçe yoğun mesaide

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarında hareketli saatler yaşanıyor. Yeni teknik adam konusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetimin gündemindeki isimlerden Abdullah Avcı'nın, Başkan Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe tesislerinde bir araya gelerek görüştüğü öğrenildi. İki isim arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmazken, Avcı'nın Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasındaki konumu önemini koruyor. Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan, Başakşehir ile de şampiyonluk mücadelesi veren deneyimli teknik adamın, sezon sonuna kadar takımın başına geçebilecek isimler arasında değerlendirildiği ifade edildi. Yönetim içindeki bir grubun da Avcı'nın takımın başına geçmesi yönünde görüş bildirdiği öne sürüldü. Avcı'nın, sezon sonunda göreve gelecek yönetimin hareket alanını kısıtlamayacak, uzun vadeli bağlayıcılığı bulunmayan bir sözleşmeye sıcak baktığı da iddialar arasında yer aldı.

İKİ İSİM DE LİSTEDE BULUNUYOR

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman ile A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Vincenzo Montella da adaylar arasında yer alıyor. Kocaman'ın, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Bodrum'dan İstanbul'a geldiği ve kulüpten resmî davet alması halinde göreve dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Adaylardan olan Montella'nın ise üç yıllık sözleşme istediği ve kısa süreli bir görev için Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakmadığı iddia edildi. Öte yandan Başkanvekili Barış Göktürk'ün, Domenico Tedesco'nun yeniden göreve getirilmesi konusunda Aziz Yıldırım'ı ikna etmeye çalıştığı da öne sürülen iddialar arasında. Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için birden fazla seçenek masada bulunurken, Aziz Yıldırım ile görüşme gerçekleştiren Abdullah Avcı'nın ismi bir adım öne çıkıyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANIYOR

İsmail Kartal'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler yönetime çevrildi. Sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu, yarın gerçekleştireceği toplantıda teknik direktör konusunu masaya yatıracak. Toplantıda yeni teknik direktör adaylarının değerlendirilmesi ve izlenecek yol haritasının ele alınması bekleniyor.